Londra: brillante l'andamento di Fresnillo

(Teleborsa) - Balza in avanti il leader mondiale dell'argento, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,57%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fresnillo più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 27,7 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 26,54. L'equilibrata forza rialzista di Fresnillo è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 28,86.

