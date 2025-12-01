Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:36
25.419 -0,06%
Dow Jones 19:36
47.557 -0,33%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Londra: si concentrano le vendite su Babcock International Group

Migliori e peggiori
Londra: si concentrano le vendite su Babcock International Group
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio, che presenta una flessione del 2,29%.

Lo scenario su base settimanale di Babcock International Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Babcock International Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,98 sterline con tetto rappresentato dall'area 11,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```