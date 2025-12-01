Londra: si concentrano le vendite su Babcock International Group

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio
, che presenta una flessione del 2,29%.
Lo scenario su base settimanale di Babcock International Group
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di Babcock International Group
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,98 sterline con tetto rappresentato dall'area 11,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)