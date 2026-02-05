Milano 17:35
45.820 -1,75%
Nasdaq 20:22
24.722 -0,68%
Dow Jones 20:22
49.128 -0,75%
Londra 17:35
10.309 -0,90%
Francoforte 17:35
24.491 -0,46%

New York: balza in avanti Monolithic Power Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Monolithic Power Systems
Seduta vivace oggi per il produttore di soluzioni elettroniche ad alte prestazioni basate su semiconduttori, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,16%.
Condividi
```