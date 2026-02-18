Stabile la Borsa di New York

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07% sul Dow Jones
; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500
, con chiusura su 6.843 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100
(-0,13%); poco sopra la parità l'S&P 100
(+0,21%).
Il mercato americano ha mostrato cautela in attesa della pubblicazione delle Minutes della Federal reserve mercoledì. ad appesantire il mercato ha contribuito l'ennesimo calo del settore software sui timori di impatto dell'AI.
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti finanziario
(+0,99%), informatica
(+0,49%) e beni industriali
(+0,45%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo per l'ufficio
(-1,51%), energia
(-1,37%) e materiali
(-1,16%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Apple
(+3,17%), Nike
(+2,68%), American Express
(+2,08%) e Visa
(+1,73%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Salesforce
, che ha terminato le contrattazioni a -2,86%.
Sotto pressione 3M
, con un forte ribasso del 2,44%.
Soffre Home Depot
, che evidenzia una perdita del 2,05%.
Preda dei venditori IBM
, con un decremento dell'1,55%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Alnylam Pharmaceuticals
(+5,80%), Constellation Energy
(+5,09%), Coca-Cola Europacific Partners
(+4,98%) e Apple
(+3,17%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Cadence Design Systems
, che ha archiviato la seduta a -5,34%.
In apnea Intuit
, che arretra del 5,19%.
Tonfo di Fortinet
, che mostra una caduta del 4,52%.
Lettera su Mondelez International
, che registra un importante calo del 4,36%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
sui mercati statunitensi: Mercoledì 18/02/2026
14:30 USA
: Apertura cantieri (preced. 1,25 Mln unità)
14:30 USA
: Permessi edilizi (preced. 1,41 Mln unità)
14:30 USA
: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -1,8%; preced. 5,3%)
15:15 USA
: Produzione industriale, annuale (preced. 2%)
15:15 USA
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%) Giovedì 19/02/2026
14:30 USA
: Bilancia commerciale (atteso -55,5 Mld $; preced. -56,8 Mld $)
14:30 USA
: PhillyFed (preced. 12,6 punti).