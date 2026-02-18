Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07% sul; sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura su 6.843 punti. Pressoché invariato il(-0,13%); poco sopra la parità l'(+0,21%).Il mercato americano ha mostrato cautela in attesa della pubblicazione delle Minutes della Federal reserve mercoledì. ad appesantire il mercato ha contribuito l'ennesimo calo del settore software sui timori di impatto dell'AI.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,99%),(+0,49%) e(+0,45%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,51%),(-1,37%) e(-1,16%).Al top tra i(+3,17%),(+2,68%),(+2,08%) e(+1,73%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,86%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,44%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,05%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,55%.Tra i(+5,80%),(+5,09%),(+4,98%) e(+3,17%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,34%.In apnea, che arretra del 5,19%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,52%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,36%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Apertura cantieri (preced. 1,25 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (preced. 1,41 Mln unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -1,8%; preced. 5,3%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 2%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -55,5 Mld $; preced. -56,8 Mld $)14:30: PhillyFed (preced. 12,6 punti).