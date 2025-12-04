Milano 13:03
43.482 +0,23%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 13:03
9.714 +0,23%
Francoforte 13:03
23.875 +0,76%

Parigi: scambi al rialzo per Capgemini

Seduta positiva per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che avanza bene del 3,36%.
