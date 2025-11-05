Milano 10:47
43.092 -0,39%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:47
9.700 -0,15%
Francoforte 10:48
23.774 -0,73%

Parigi: scambi in positivo per Teleperformance

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per Teleperformance
Avanza il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che guadagna bene, con una variazione del 2,20%.
Condividi
```