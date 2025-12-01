Piazza Affari: giornata depressa per Philogen

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche
, in flessione del 2,90% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Philogen
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di breve periodo di Philogen
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 23,93 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 22,73. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 25,13.
