Piazza Affari: andamento rialzista per Philogen

azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche

FTSE Italia Mid Cap

(Teleborsa) - Balza in avanti l', che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,77%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 22 Euro con prima area di resistenza vista a 22. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 22.