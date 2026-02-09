Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:13
25.327 +1,00%
Dow Jones 18:13
50.106 -0,02%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Piazza Affari: andamento rialzista per Philogen

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per Philogen
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,77%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Philogen rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Philogen evidenzia un declino dei corsi verso area 22 Euro con prima area di resistenza vista a 22. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```