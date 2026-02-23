Piazza Affari: risultato positivo per Philogen

(Teleborsa) - Bene l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche
, con un rialzo del 2,34%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Philogen
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Philogen
rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Philogen
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 21,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 21,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)