Piazza Affari: movimento negativo per RCS

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo editoriale
, che passa di mano con un calo del 2,04%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di RCS
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario attuale della media company
mostra un allentamento della trendline al test del supporto 0,9533 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 0,9723. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 0,9467.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)