Piazza Affari: rosso per Azimut

società di servizi finanziari

Azimut

FTSE MIB

società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 35,46 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 34,76. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 36,16.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)