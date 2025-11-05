Piazza Affari: andamento negativo per Philogen

azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche

FTSE Italia Mid Cap

Philogen

(Teleborsa) - Rosso per l', che sta segnando un calo del 2,44%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,97. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,17.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)