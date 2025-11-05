Milano 10:48
43.099 -0,38%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 10:48
9.702 -0,13%
Francoforte 10:48
23.777 -0,72%

Piazza Affari: andamento negativo per Philogen

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento negativo per Philogen
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, che sta segnando un calo del 2,44%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Philogen rispetto all'indice di riferimento.


La tendenza di breve di Philogen è in rafforzamento con area di resistenza vista a 24,07 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 23,97. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 24,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```