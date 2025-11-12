Milano 12:24
45.039 +1,35%
Nasdaq 11-nov
25.533 0,00%
Dow Jones 11-nov
47.928 +1,18%
Londra 12:24
9.887 -0,13%
Francoforte 12:24
24.349 +1,08%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Philogen

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Philogen
Si muove verso il basso l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche, con una flessione del 2,48%.
Condividi
```