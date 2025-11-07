Piazza Affari: giornata depressa per Philogen

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche
, in flessione del 2,07% sui valori precedenti.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Philogen
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 23,93 Euro. Primo supporto visto a 23,53. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)