Milano 12:05
42.951 -0,94%
Nasdaq 28-nov
25.435 0,00%
Dow Jones 28-nov
47.716 +0,61%
Londra 12:05
9.708 -0,13%
Francoforte 12:05
23.516 -1,34%

Si muove in ribasso il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Si muove in ribasso il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia a Piazza Affari
Si abbattono le vendite sul comparto beni industriali a Milano, che continua la giornata a 71.674,04 punti, in forte calo dell'1,86%.
Condividi
```