Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'1/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre
Appiattita la performance del petrolio quotato all'ICE di Londra, che porta a casa un modesto +0,19%.
La situazione di medio periodo del greggio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 64,21. Supporto visto a quota 61,52. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 66,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)