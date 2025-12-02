Milano 11:48
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil dell'1/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 dicembre

Appiattita la performance del petrolio quotato all'ICE di Londra, che porta a casa un modesto +0,19%.

La situazione di medio periodo del greggio resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 64,21. Supporto visto a quota 61,52. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 66,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
