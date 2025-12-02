Milano 17:35
43.355 +0,22%
Nasdaq 19:18
25.512 +0,67%
Dow Jones 19:18
47.362 +0,15%
Londra 17:35
9.702 -0,01%
Francoforte 17:35
23.711 +0,51%

Borsa: Perde poco Parigi, in flessione dello 0,28%

Il CAC40 archivia la giornata a 8.074,61 punti

Parigi segna un mediocre calo dello 0,28%, terminando gli scambi a 8.074,61 punti.
