Francoforte: movimento negativo per Puma

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Puma
, con una flessione del 2,03%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Puma
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Puma
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 20,66 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,96. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 21,36.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)