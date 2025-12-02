Milano 11:54
43.508 +0,57%
Nasdaq 1-dic
25.343 0,00%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 11:54
9.737 +0,35%
Francoforte 11:54
23.747 +0,67%

Francoforte: movimento negativo per Puma

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Puma, con una flessione del 2,03%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Puma rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Puma è in rafforzamento con area di resistenza vista a 20,66 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 19,96. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 21,36.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
