Madrid: positiva la giornata per Caixabank

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca spagnola
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,61%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Caixabank
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,85%, rispetto a +3,84% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
La tendenza di breve dell'istituto di credito spagnolo
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,06 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,82. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)