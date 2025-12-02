Milano 15:51
Madrid: positiva la giornata per Caixabank

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la banca spagnola, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,61%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Caixabank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,85%, rispetto a +3,84% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


La tendenza di breve dell'istituto di credito spagnolo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 10,06 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,82. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 10,3.

