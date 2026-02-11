New York: risultato positivo per Coca Cola

gigante americano della bevanda più famosa al mondo

Dow Jones

Coca Cola

Coca Cola

Coca Cola

(Teleborsa) - Balza in avanti il, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 79,58 USD. Primo supporto a 77,29. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 75,79.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)