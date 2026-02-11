New York: risultato positivo per Coca Cola

(Teleborsa) - Balza in avanti il gigante americano della bevanda più famosa al mondo
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coca Cola
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Coca Cola
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Coca Cola
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 79,58 USD. Primo supporto a 77,29. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 75,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)