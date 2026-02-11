Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 19:09
25.158 +0,12%
Dow Jones 19:09
50.091 -0,19%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

New York: risultato positivo per Coca Cola

Migliori e peggiori
New York: risultato positivo per Coca Cola
(Teleborsa) - Balza in avanti il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,58%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coca Cola rispetto all'indice di riferimento.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Coca Cola. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Coca Cola evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 79,58 USD. Primo supporto a 77,29. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 75,79.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```