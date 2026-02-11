New York: luce verde per NXP Semiconductors

(Teleborsa) - Grande giornata per la società che produce semiconduttori
, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,23%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di NXP Semiconductors
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso NXP Semiconductors
rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di breve periodo di NXP Semiconductors
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 252,5 USD. Rischio di discesa fino a 242,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 262,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)