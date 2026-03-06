Milano 17:35
44.152 -1,02%
Nasdaq 18:07
24.823 -0,79%
Dow Jones 18:07
47.324 -1,31%
Londra 17:35
10.285 -1,24%
Francoforte 17:35
23.591 -0,94%

New York: andamento negativo per NXP Semiconductors

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per NXP Semiconductors
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che produce semiconduttori, in flessione del 2,96% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NXP Semiconductors, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di NXP Semiconductors mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 201,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 206,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 199,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```