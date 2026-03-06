New York: andamento negativo per NXP Semiconductors

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società che produce semiconduttori
, in flessione del 2,96% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NXP Semiconductors
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di NXP Semiconductors
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 201,8 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 206,3. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 199,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)