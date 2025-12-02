New York: si muove a passi da gigante NXP Semiconductors

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che produce semiconduttori
, che scambia in rialzo del 4,76%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di NXP Semiconductors
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo di NXP Semiconductors
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 213 USD. Supporto a 202,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 223,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)