Milano 17:35
45.877 +0,13%
Nasdaq 20:16
24.986 +1,78%
Dow Jones 20:16
49.985 +2,20%
Londra 17:40
10.370 +0,59%
Francoforte 17:35
24.721 +0,94%

A New York corre KLA-Tencor

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre KLA-Tencor
Protagonista la compagnia tecnologica americana, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,34%.
Condividi
```