Milano 2-dic
43.355 +0,22%
Nasdaq 2-dic
25.556 +0,84%
Dow Jones 2-dic
47.474 +0,39%
Londra 2-dic
9.702 -0,01%
Francoforte 2-dic
23.711 0,00%

Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,13% alle 03:50

Il Nikkei 225 allunga a 49.862,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,13% alle 03:50
Risultato positivo dell'1,13% per Tokyo, alle 03:50, che continua gli scambi a 49.862,94 punti.
Condividi
```