Eventi e scadenze del 3 dicembre 2025

Mercoledì 03/12/2025

Dollar Tree

Macy's

Salesforce

(Teleborsa) -- Londra - L'Assemblea dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) che si svolge ogni 2 anni è un'Agenzia specializzate delle Nazioni Unite alla quale aderiscono 176 Paesi membri. Verranno eletti il Presidente e il vice presidente. Sarà presente il vice ministro Rixi- Palazzo Mezzanotte, Milano - L'Investor Conference è organizzata da Virgilio IR per gli investitori nazionali e internazionali e dedicata alle piccole e medie imprese quotate a Piazza Affari. All'evento parteciperanno 54 imprese che avranno la possibilità di presentare i propri piani di crescita e i risultati in incontri one to one o in piccoli gruppi- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Manama, nel Bahrein, per partecipare al Vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo- Bruxelles - Alla riunione dei Ministri degli Esteri dell'Alleanza Atlantica parteciperà il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, E' la prima riunione dopo il Vertice dell'Aja di giugno 2025. Parteciperà, tra gli altri, anche l'Alta Rappresentante UE, Kaja Kallas- Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alle ore 10.00 partecipa all'evento "Infratel Italia incontra le Regioni", presso la sede di Infratel Italia e alle ore 18.00 partecipa alla Giornata del Commercio Romano organizzata dall'Associazione Botteghe Romane a Palazzo Piacentini- €-coin; Ita-coin09:00 -- Caserma dei Carabinieri 'Salvo D'Acquisto', Roma - La 2ª edizione della Conferenza internazionale organizzata dal giornale Cybersecurity Italia, dedicata a Spazio e fondale marino, riunirà esperti civili e militari, rappresentanti istituzionali, aziende strategiche e stakeholder internazionali. Tra i partecipanti, il sottosegretario di Stato, Butti, il DG dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), il Presidente di Leonardo, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, il DG dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l'AD di Thales Alenia Space Italia09:30 -- Anantara Palazzo Naiadi Hotel (Piazza della Repubblica, Roma) - L'appuntamento rappresenterà un'occasione di confronto tra tutti gli stakeholder del settore. Nel corso dell’evento interverrà il Presidente dell'Associazione, Rodolfo Giampieri e saranno illustrati dati, risultati e prospettive di sistema. Inoltre, costituirà la prima uscita ufficiale dei neo nomiinati presidenti delle AdSP10:00 -- Palazzo Mezzanotte, Milano - Conferenza di lancio di H.E.R.O. - Humanoid for Enhanced Road Operations, il primo umanoide brevettato per operare in sicurezza nei cantieri stradali. sviluppato da Edil San Felice in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli e NOTOS Group La conferenza stampa si terrà nell’ambito della Mid & Small Conference in Borsa Italiana:10:00 -- Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea, Roma - Incontro organizzato dall'Agenzia del Demanio "Verso una nuova conoscenza: intelligenze integrate per la gestione innovativa e la tutela del patrimonio dello Stato". Interverranno, tra gli altri, Alessandra dal Verme, Direttore Generale dell'Agenzia del Demanio e Maria Siclari, Direttore Generale ISPRA10:00 -- Hotel Parco dei Principi, Roma - Manifestazione dedicata alla transizione energetica, alla digitalizzazione e alla filiera impiantistica, promossa da Confindustria con il supporto di ASSISTAL. Tra gli interventi, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, Roberto Rossi (Presidente di ASSISTAL), Paolo Arrigoni (Presidente del GSE), Giuseppe Busia (Presidente dell'ANAC) e Lara Ponti (Vicepresidente di Confindustria per la Transizione Ambientale)10:30 -- Garum - Circo Massimo, Roma - Assemblea Pubblica di Confimi Industria dal titolo "Cara Energia…", appuntamento dedicato al confronto sulle principali sfide energetiche e industriali per il sistema produttivo italiano. All'incontro interverranno, Paolo Agnelli, Presidente Confimi Industria, esponenti del Governo e delle Istituzioni e rappresentanti dei gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione10:30 -- Teatro Parenti, Milano - Presentazione del primo Climate Transition Plan del Gruppo A2A. Parteciperanno il Presidente di A2A Roberto Tasca, l'AD di A2A Renato Mazzoncini, Vanessa Havard Williams Transition Finance Council, member of the UK Government's Transition Plan working group, Sara Lovisolo Head of ESG Development, Amundi Italy e Telmo Pievani Filosofo dell'evoluzione11:00 -- Villa Miani, Roma - incontro annuale organizzato dalla Fondazione ANIA, che riunisce rappresentanti delle istituzioni, del mondo assicurativo, finanziario e accademico. La giornata è dedicata a temi e progetti sviluppati sul territorio. Tra gli interventi, Giovanni Liverani (Presidente ANIA), Maria Bianca Farina (Presidente Fondazione ANIA) e il ministro Giuseppe Valditara11:30 -- Sede Enac di Roma - La cerimonia di Inaugurazione del Palazzo dell'Aviazione Civile, si svolgerà alla presenza dei vertici Enac, Pierluigi Di Palma (Presidente) e Alexander D'Orsogna (Direttore Generale), di Edoardo Rixi (Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) e del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini14:30 -- Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles15:00 -- Palazzo Montecitorio - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera dei Deputati15:00 -- Centro Studi Americani, Roma - Lectio Magistralis di Giuseppe Zafarana, Presidente del CdA di ENI dal titolo "Sicurezza e transizione energetica: nuovi equilibri globali e strategie di resilienza"16:30 -- Discorso di apertura di Christine Lagarde, in qualità di presidente del Comitato europeo di vigilanza sui rischi sistemici (ESRB) in audizione davanti alla Commissione Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles17:00 -- Casina Poste, Lungotevere Flaminio, Roma - Serata finale della seconda edizione del Premio TG Poste. L'evento di Poste Italiane, si terrà alla presenza dei vertici aziendali- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo