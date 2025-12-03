Milano 12:06
43.621 +0,61%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 12:06
9.683 -0,20%
Francoforte 12:06
23.753 +0,18%

Londra: andamento rialzista per Antofagasta

Migliori e peggiori
Londra: andamento rialzista per Antofagasta
(Teleborsa) - Bene la compagnia mineraria, con un rialzo del 2,53%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Antofagasta rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda sudamericana estrattrice di rame rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,53 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,18. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,87.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```