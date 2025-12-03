Londra: andamento rialzista per Antofagasta

(Teleborsa) - Bene la compagnia mineraria
, con un rialzo del 2,53%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Antofagasta
rispetto all'indice di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda sudamericana estrattrice di rame
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,53 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 28,18. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,87.
