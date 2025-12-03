Milano 12:07
Londra: scambi in positivo per Smiths Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Smiths Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Smiths Group rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Smiths Group perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 24,48 sterline. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 25,24. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 24,22.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
