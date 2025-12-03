Londra: scambi in positivo per Smiths Group

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Smiths Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Smiths Group
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Smiths Group
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 24,48 sterline. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 25,24. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 24,22.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)