Milano 17:35
43.381 +0,06%
Nasdaq 19:52
25.596 +0,16%
Dow Jones 19:52
47.892 +0,88%
Londra 17:35
9.692 -0,10%
Francoforte 17:35
23.694 -0,07%

New York: andamento negativo per LyondellBasell Industries

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione, che mostra un decremento del 2,74%.

La tendenza ad una settimana di LyondellBasell Industries è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di LyondellBasell Industries. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 47,94 USD. Primo supporto visto a 45,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 44,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
