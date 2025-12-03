New York: andamento negativo per LyondellBasell Industries

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione
, che mostra un decremento del 2,74%.
La tendenza ad una settimana di LyondellBasell Industries
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di LyondellBasell Industries
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 47,94 USD. Primo supporto visto a 45,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 44,72.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)