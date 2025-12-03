New York: andamento negativo per Paypal

piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 2,38% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 63,42 USD. Supporto stimato a 59,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 66,94.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)