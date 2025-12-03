New York: seduta molto difficile per Seagate Technology

azienda americana attiva nel settore storage

Seagate Technology

S&P-500

(Teleborsa) - Retrocede molto l', che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,49%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 271,1 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 245,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 237.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)