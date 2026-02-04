New York: in perdita Seagate Technology

azienda americana attiva nel settore storage

S&P-500

Seagate Technology

leader nella produzione di driver per hard-disk

(Teleborsa) - Si muove in perdita l', che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,53% sui valori precedenti.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Tecnicamente, ilè in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 439,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 387,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 490,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)