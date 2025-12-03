Parigi: giornata depressa per Capgemini

(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nella fornitura di servizi IT
, con un ribasso dell'1,85%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Capgemini
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Capgemini
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Capgemini
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 137,7 Euro e primo supporto individuato a 133,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 141,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)