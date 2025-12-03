Milano 14:58
43.486 +0,30%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 14:58
9.691 -0,11%
Francoforte 14:58
23.728 +0,07%

Parigi: giornata depressa per Capgemini

Migliori e peggiori
Parigi: giornata depressa per Capgemini
(Teleborsa) - Retrocede la società attiva nella fornitura di servizi IT, con un ribasso dell'1,85%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Capgemini evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Capgemini rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Capgemini classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 137,7 Euro e primo supporto individuato a 133,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 141,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```