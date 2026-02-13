Milano 14:20
45.352 -1,88%
Nasdaq 12-feb
24.688 0,00%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 14:20
10.390 -0,12%
Francoforte 14:20
24.846 -0,02%

Parigi: si muove a passi da gigante Capgemini

(Teleborsa) - Rialzo per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,12%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Capgemini rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 101,3 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 107. Il peggioramento di Capgemini è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 97,81.

