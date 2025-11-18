Milano 13:35
42.994 -1,77%
Nasdaq 17-nov
24.800 0,00%
Dow Jones 17-nov
46.590 -1,18%
Londra 13:35
9.542 -1,38%
Francoforte 13:35
23.263 -1,39%

Piazza Affari: calo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda italo-francese di semiconduttori, con una flessione del 2,32%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di STMicroelectronics rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 19,13 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 19,48. Il peggioramento del produttore di chip è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 18,94.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
