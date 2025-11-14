Milano 13:44
43.780 -2,18%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:44
9.627 -1,84%
Francoforte 13:44
23.644 -1,65%

Piazza Affari: rosso per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda italo-francese di semiconduttori, che mostra un decremento del 2,88%.

Lo scenario su base settimanale di STMicroelectronics rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La situazione di medio periodo del produttore di chip resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 20,35 Euro. Supporto visto a quota 19,87. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 20,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
