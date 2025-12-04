Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 3/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 dicembre
Nuovo spunto rialzista per il Light Sweet Crude Oil, che guadagna bene e porta a casa un +0,89%.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 58,63. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 59,55. L'indebolimento del greggio WTI è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 58,15.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)