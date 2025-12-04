Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 22:00
25.582 -0,10%
Dow Jones 22:02
47.851 -0,07%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto -0,07%

Il Dow Jones chiude a 47.851,34 punti

Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto -0,07%, terminando le negoziazioni a 47.851,34 punti.
