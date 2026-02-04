Milano 16:44
46.911 +1,06%
Nasdaq 16:39
25.127 -0,84%
Dow Jones 16:39
49.601 +0,73%
Londra 16:44
10.457 +1,38%
Francoforte 16:46
24.675 -0,43%

Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,17%

L'indice dei colossi USA esordisce a 49.323,59 punti

In breve, Finanza
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,17%, a quota 49.323,59 in apertura.
