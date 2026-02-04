Milano
16:44
46.911
+1,06%
Nasdaq
16:39
25.127
-0,84%
Dow Jones
16:39
49.601
+0,73%
Londra
16:44
10.457
+1,38%
Francoforte
16:46
24.675
-0,43%
Mercoledì 4 Febbraio 2026, ore 17.02
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,17%
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,17%
L'indice dei colossi USA esordisce a 49.323,59 punti
In breve
,
Finanza
04 febbraio 2026 - 15.33
Piccolo spunto rialzista per il Dow Jones, che passa di mano con un progresso dello 0,17%, a quota 49.323,59 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Modesto profit per il Dow Jones, in crescita dello 0,08%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,10%
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,05%
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,64%
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,15%
Altre notizie
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,55%
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,59%
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,04%
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,19%
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,12%
Borsa: Modesto rialzo per il Dow Jones, in progresso dello 0,06%
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto