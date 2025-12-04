LyondellBasell Industries scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione
, che mostra un -4,52%.
Lo scenario su base settimanale di LyondellBasell Industries
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di LyondellBasell Industries
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 45,55 USD. Primo supporto visto a 43,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 42,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)