Giovedì 13 Novembre 2025, ore 11.46
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Insurance
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
13 novembre 2025 - 10.00
Performance positiva per il
comparto assicurativo dell'Area Euro
, che continua la giornata in aumento dell'1,31% rispetto alla chiusura della seduta precedente.


Euro Stoxx Insurance
+0,93%
