Milano 13:00
43.474 +0,21%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 13:00
9.715 +0,23%
Francoforte 12:59
23.875 +0,76%

Francoforte: balza in avanti Jungheinrich Ag Pref

Rialzo marcato per Jungheinrich Ag Pref, che tratta in utile del 3,54% sui valori precedenti.
