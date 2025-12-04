Francoforte: positiva la giornata per Puma

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Puma
, con una variazione percentuale dell'1,95%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Puma
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +23,14%, rispetto a +0,89% del Germany MDAX
).
L'esame di breve periodo di Puma
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 21,16 Euro e primo supporto individuato a 20,63. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 21,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)