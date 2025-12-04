Milano 13:00
Francoforte: positiva la giornata per Puma

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Puma, con una variazione percentuale dell'1,95%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Puma mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +23,14%, rispetto a +0,89% del Germany MDAX).


L'esame di breve periodo di Puma classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 21,16 Euro e primo supporto individuato a 20,63. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 21,69.

