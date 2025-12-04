In evidenza Daimler Truck Holding sul listino di Francoforte

produttore tedesco di camion e autobus

DAX

Daimler Truck Holding

indice della Borsa di Francoforte

Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,14%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 37,41 Euro con primo supporto visto a 36,07. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 35,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)