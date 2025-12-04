In evidenza Daimler Truck Holding sul listino di Francoforte

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore tedesco di camion e autobus
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,14%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Daimler Truck Holding
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le implicazioni di medio periodo di Daimler Truck Holding
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 37,41 Euro con primo supporto visto a 36,07. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 35,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)