Londra: balza in avanti Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di ingegneria industriale inglese
, con una variazione percentuale dell'1,92%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Spirax-Sarco Engineering
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,62%, rispetto a -3,49% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico di Spirax-Sarco Engineering
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 67,98 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 69,28. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 67,12.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)