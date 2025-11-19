Milano 15:20
42.808 -0,07%
Nasdaq 18-nov
24.503 0,00%
Dow Jones 18-nov
46.092 0,00%
Londra 15:20
9.530 -0,23%
Francoforte 15:20
23.298 +0,51%

Londra: balza in avanti Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di ingegneria industriale inglese, con una variazione percentuale dell'1,92%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Spirax-Sarco Engineering mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,62%, rispetto a -3,49% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico di Spirax-Sarco Engineering mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 67,98 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 69,28. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 67,12.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
