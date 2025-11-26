Antitrust, avviato procedimento cautelare su Meta per abuso di posizione dominante

Meta

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () haavviato nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp Ireland Limited e Facebook Italy S.r.l. - indicate come- con riferimento alle condizioni contrattuali WhatsApp Business Solution Terms. Tali condizioni escludono dalla piattaforma WhatsApp, a decorrere dal 15 ottobre 2025, le imprese concorrenti di Meta AI nel mercato dei servizi di AI Chatbot.Contestualmente all'ampliamento dell'oggetto dell'istruttoria in corso, l'Autorità haex art. 14-bis della legge n. 287/1990, con riferimento alle nuove condizioni contrattuali di WhatsApp Business Solution Terms (introdotte il 15 ottobre 2025) e all'integrazione di ulteriori nuovi strumenti di interazione o funzionalità di Meta AI in WhatsApp.Secondo l'Autorità, questa modifica delle condizioni contrattuali è, a danno dei consumatori, e costituisce una possibile violazione dell'articolo 102 TFUE.Inoltre, l'Autorità ritiene che tale violazione della normativa sulla concorrenza da parte di Meta possa pregiudicare, in modo grave e irreparabile, la contendibilità del mercato, a causa della scarsa propensione dei consumatori a cambiare le abitudini che