Milano
17:35
46.636
+0,47%
Nasdaq
20:40
24.896
-1,75%
Dow Jones
20:40
49.397
+0,32%
Londra
17:40
10.402
+0,85%
Francoforte
17:35
24.603
-0,72%
Mercoledì 4 Febbraio 2026, ore 20.56
Home Page
/
Notizie
/ New York: Eli Lilly, quotazioni alle stelle
New York: Eli Lilly, quotazioni alle stelle
Migliori e peggiori
,
In breve
04 febbraio 2026 - 20.00
Grande giornata per la
società farmaceutica statunitense
, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,45%.
Argomenti trattati
Eli Lilly
(7)
Titoli e Indici
Eli Lilly
+9,61%
