New York: si concentrano le vendite su 3M

(Teleborsa) - Retrocede il colosso industriale
, con un ribasso del 2,00%.
Lo scenario su base settimanale di 3M
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gigante della manifattura
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, 3M
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 164,4 USD. Primo supporto a 159,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 156,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)