New York: si concentrano le vendite su 3M

(Teleborsa) - Retrocede il colosso industriale, con un ribasso del 2,00%.

Lo scenario su base settimanale di 3M rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del gigante della manifattura. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, 3M evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 164,4 USD. Primo supporto a 159,4. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 156,8.

