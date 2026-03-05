Milano
16:25
44.861
-1,05%
Nasdaq
16:25
24.988
-0,42%
Dow Jones
16:25
48.139
-1,23%
Londra
16:25
10.473
-0,89%
Francoforte
16:25
23.953
-1,04%
Giovedì 5 Marzo 2026, ore 16.42
New York: si concentrano le vendite su Merck
New York: si concentrano le vendite su Merck
Migliori e peggiori
,
In breve
05 marzo 2026 - 16.10
Sottotono la
società chimico-farmaceutica
, che passa di mano con un calo del 2,85%.
Titoli e Indici
Merck
-2,62%
