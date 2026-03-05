Milano 16:25
44.861 -1,05%
Nasdaq 16:25
24.988 -0,42%
Dow Jones 16:25
48.139 -1,23%
Londra 16:25
10.473 -0,89%
Francoforte 16:25
23.953 -1,04%

New York: si concentrano le vendite su Merck

Sottotono la società chimico-farmaceutica, che passa di mano con un calo del 2,85%.
