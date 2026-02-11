Milano 17:35
46.511 -0,62%
Nasdaq 19:11
25.131 +0,01%
Dow Jones 19:11
50.060 -0,25%
Londra 17:40
10.472 +1,14%
Francoforte 17:35
24.856 -0,53%

Piazza Affari: spinge in avanti il comparto utility in Italia

Piazza Affari: spinge in avanti il comparto utility in Italia
In forte aumento il settore utility italiano, che con il suo +1,83% avanza a quota 53.995,63 punti.
